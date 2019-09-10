Появится новая доплата к пенсии

Ради восстановления справедливости хотят расширить перечень получателей доплат к пенсии.

С 1 января 2019 за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление доплаты к пенсии в размере 25 % суммы фиксированной выплаты на весь период проживания пенсионеров в сельской местности.

При этом выплата прекращается, если пенсионер выехал из сельской местности.

Депутаты Алтайского края разработали и внесли в Госдуму законопроект № 790880-7, который отменяет норму об обязательном проживании пенсионера в сельской местности.

Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких, говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, пенсионеры лишаются данной надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские.

Напомним, аналогичный законопроект недавно внесли в Госдуму депутаты Адыгеи.

Они также отмечают, что некоторые пенсионеры в преклонном возрасте перебираются в город, кто-то отправляется в городской дом престарелых.

Кроме этого, есть категория пенсионеров, которые длительное время — 30 и более лет — проработали в сельском хозяйстве, однако проживали и проживают в городском населенном пункте.

В итоге люди, попавшие в такую ситуацию, лишаются доплат к пенсии, хотя также внесли равный с проживавшими в сельской местности трудовой вклад в развитие сельского хозяйства.

Законопроект № 772168-7 распространяет доплату к пенсии сельским пенсионерам независимо от места их проживания.