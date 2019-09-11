ФНС просит сдавать своих полиции

Компаниям и предпринимателям звонят с инспекции и предлагают за деньги предотвратить налоговую проверку. ФНС просит жаловаться на них правоохранителям.

Звонков столько, что служба вынуждена публично оправдываться: это не мы. Честное имя опять запятнали мошенники.

По телефону вымогатели предлагают перечислить деньги на банковские карты, а взамен обещают решить проблему с контрольно-проверочными мероприятиями. Что тут остается сказать ФНС: не поддавайтесь панике и психологическим угрозам. Если поступили такие звонки, срочно бегите в полицию.

Про то, как налоговики совсем не вымогают деньги и не сливают наши данные на сторону, уже писали.