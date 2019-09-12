Официантам можно будет давать электронные чаевые

Массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых.

Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт. Так, компания «Шоколадница» протестирует систему электронных чаевых совместно с банком «Русский стандарт», узнал «Коммерсантъ». Пока сервисом смогут воспользоваться только держатели карт Visa.

Собственный сервис по оплате чаевых развивает и Сбербанк: принадлежащая банку «Фудплекс» разработала специальное приложение Plazius. Услуга госбанка доступна для пользователей любой платежной системы. Кроме того, свое технологическое решение готовят и в банке «Тинькофф».

Отдельную систему электронных чаевых разрабатывает холдинг «Росинтер ресторантс» (управляет сетями «Планета суши», «IL Патио», «Шикари», TGI Fridays, Costa Coffee). Кроме этой системы в «Росинтере» тестируют оплату услуги официанта с помощью QR-кода и банковских терминалов.

Проводить чаевые официально через свою кассу предприятия общепита не хотят. Ведь это дополнительные налоги, а официантам в результате достанутся копейки. Тогда как оплата чаевых напрямую, между клиентом и официантом, налогами не облагается, поскольку является дарением.

Какие могут быть налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам при выплате чаевых официанту читайте в материале: Налогообложение чаевых официантки