Вас реабилитировали по 115-ФЗ. Но счет все равно не открывают

Хотя механизм реабилитации клиентов по 115-ФЗ все быстрее набирает обороты, не все сотрудники банков еще разбираются в нюансах этого процесса, делится опытом советник по финансовому, налоговому и банковскому праву Дмитрий Алексеенко.

С его клиентом произошел случай из разряда «курьезные».

Предпринимателю помогли пройти процедуру реабилитации, но обратившись в банк за новым счетом, он услышал отказ. Управляющий ссылался на отметки о висящей блокировке. Потом оказалось, сотрудник банка не знает, как читать информацию из черного списка.

Если в список 639-П (550-П) уже попала запись (к примеру, об отказе в проведении операции), то она оттуда никуда не денется. При реабилитации в этот список по этой операции заносится специальный код – признак того, что клиент банком (или МВК) реабилитирован.

Если вы прошли процедуру реабилитации, но при открытии счета возникли проблемы, попросите работника банка позвонить начальству и уточнить, в какой графе ставится отметка о реабилитации.

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