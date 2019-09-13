Клерк.Ру

Заблокированы счета Киркорова

Коллеги, это новый тренд и Филипп Бедросович срочно повторяет лайфхак своего друга Тимати? Или шоу-бизнес чернее строительной коммерции?

Короче, счета заблокированы и у короля русской эстрады Филиппа Киркорова. 20 августа ему перекрыли доступ к деньгам на счетах в Сбербанке и СДМ-БАНК, передает канал egrul_channel. Надеемся, у певца остались еще корзины, в которых он держал остальные яйца и проблема не доставила хлопот.

Интересна причина блокировки, неужели нарушение антиотмывочного закона?

Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ

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