Заблокированы счета Киркорова

и в это время процветают мошенники, которые дурят людей на инвестициях в Форекс, как бы заработае...
Они там общаются, только тссс!))
А очень нужно было переходить?
В моем случае - это моя теща, даже уволилась, потому что побоялась учиться новой программе. Она к...
А эти очереди на почте, которые создаются пенсионерками, которые хотят оплатить за коммунальные у...
)) а вот тут не соглашусь. Столкнулась с тем, что сотрудница на 10 лет меня моложе не хочет перех...
а еще у меня офис расположен в здании одной из инспекций. очень удивляюсь, почему старые бухгалте...
Да много чего и, в первую очередь, возраст и здоровье особенно на рабочих местах с физическим тру...
Мне скольжение вниз,Как предчувствие взлета.Дауншифтинг - каприз,Отменяет все льготы. Безлим...
Работодатель штрафуется за дискриминацию по половому или возрастному признаку. Если к вам пришел ...
реальный пример с пенсионеркой-бухгалтершой - не хотела переходить на новую бухгалтерскую програм...
а статья про всех предпенсов, или вы думаете, что в опросах речь шла только о бухгалтерах?Я приве...
В статье же прямо выделено:Следует понимать, если соискатель попросил у вас письменный отказ, то&...
В итоге что мы будем иметь в ближайшем будущем: последняя и тотальная приватизация, к этому приба...
Здесь сайт бухгалтерский, "гибким" - это вести двойной учет? Закрывать глаза на невыплаченую комп...
А я вижу ситуацию такой - после поднятия пенсионного возраста, нечем будет занять высвободившихся...
Приходилось мне отдыхать в бедных странах. Удивлялся тому как здоровые взрослые мужики в отрепьях...
)))) в условиях усугубляющейся феодализации страны у вас будет и 12 часовой рабочий день, и пятид...
Им бы понедельникиВзять и отменитьВроде не бездельникиИ могли бы житьМне эта вся шумиха видится в...
Я полностью с этим согласен! Ну серьезно, что предпенсионеру мешает быть "гибким"? Причина безраб...
Глупа сама по себе постановка вопроса законодателем. Рабочее место одно, оно вакантно и размещено...
Кроме того - 21 век на дворе. А посему...Мы будем считать "работой" часы, проведенные, например, ...
Да пофиг что там висит. Захотят и 2 ларда вывесят. Они ж за слова не отвечают, да народ не больно...
Можно технический вопрос с философским выводом? Чтобы мне 40 часов отработать на 4-х дневке.... ...
Да по такой логике вообще кто угодно может быть преступником. Даже борцы против свободы (диктатор...
Как часть образовательной политики государства - да.Но есть еще и частные инициативы. Училища при...
можно вообще уволиться и вообще не работать))))))))))))))
по истории трат денег с карты, а потом по камерам видеонаблюдения в магазинах...
Почему не поставят? Во-первых, обед может быть и не 1 час, а менее. Во вторых вполне может быть г...
Да не имеет значение кто и за что. Люди работают потому что нужны деньги, а не потому, что принят...
Душа, моя г-жа Алейда чудесно переобувается в воздухе - тут она не говорила, тут она говорила, но...
Конечно же я имею в виду образовательные учреждения. Самообразование никто не отменял....
Ну так вот. Профобразование в нашей стране ничтожно лет 25 уж как :)...
Не в курсе. Далёк от этого. Но, считаю, что профобразование без постоянной практики - ничтожно....
Да тоже не всегда и не везде получается.В Нижнем Тагиле - не получилось (история про 6 хирургов)....