Купили квартиру за маткапитал? Узнайте, как считать НДФЛ при ее продаже

Квартира, приобретенная, в том числе, за маткапитал, оформляется в долевую собственность. Допустим, через некоторое время она будет продана. Как считать базу по НДФЛ?

Этот момент четко пропишут в ст. 220 НК. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 720839-7.

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на приобретение этого объекта недвижимости в размере, пропорциональном его доле при одновременном соблюдении следующих условий:

расходы на приобретение квартиры произведены членом семьи налогоплательщика — владельцем сертификата на маткапитал или его супругом (супругой);

величина расходов на приобретение квартиры в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода налогоплательщика, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налогообложения за исключением случаев получения вычета на покупку квартиры, в том числе по процентам.

Напомним, ранее Минфин разъяснял, что раз суммы субсидии и маткапитала, направленные на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры.

Полный обзор поправок в части НДФЛ читайте в нашем материале «Очень много поправок по НДФЛ: новый проект переписали».