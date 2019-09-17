Скрестят 3-НДФЛ и заявление на возврат налога

Сейчас, заявляя имущественный вычет на покупку квартиры или социальный вычет на обучение или лечение по декларации 3-НДФЛ, необходимо также подать заявление на возврат налога.

Подать заявление можно одновременно с декларацией. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № ЕД-4-3/18162@ от 26.10.2012.

К сожалению, иногда налогоплательщики совершают роковую ошибку, сдавая только декларацию без заявления.

О том, какую злую шутку это может сыграть с налогоплательщиком, мы писали в материале «Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ».

НК внесут поправки, которые касаются заявления на возврат НДФЛ. Поправки разработали ко второму чтению в законопроекта № 720839-7.

Налогоплательщики будут вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации.