Клиенты еще одного банка могут снимать наличные в кассе магазина

Альфа-Банк запустил для клиентов — держателей карт Mastercard услугу снятия наличных при оплате покупок картой в кассах магазинов.

Снять наличные с карт можно во всех торговых точках, подключенных к сервису «Наличные с покупкой», следует из релиза финучреждения. Короче, надо будет спрашивать: можно/нельзя.

Чтобы получить наличные, оплатите любой товар или услугу банковской картой, смартфоном или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты. Предварительно уведомите кассира о том, что нужно выдать наличные, и введите ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей.

Ну, что, Альфа-банк — круто, а вот это — не круто.

Вчера еще Сбербанк объявил, что его клиенты могут снимать наличные через кассира магазина, но не везде.