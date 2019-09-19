Какие налоги платить, если продал квартиру в Крыму

Доходы от продажи квартиры не облагаются НДФЛ, если она находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения и более.

Для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до 01.01.2016, минимальный предельный срок владения таким имуществом составляет 3 года.

А если речь идет о квартире в Крыму? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/69329 от 09.09.2019.

Минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества, находящимися на территориях Республики Крым и города Севастополя, для целей обложения НДФЛ исчисляется с даты регистрации на них права собственности в соответствии с законодательством, действовавшим на указанных территориях до вступления в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014.

При этом моментом возникновения права собственности на квартиру является не дата внесения в ЕГРН записи о праве собственности на указанное имущество в связи с изменением состава собственников, а момент первоначального возникновения права совместной собственности на квартиру.