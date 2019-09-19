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Сколько стоит отмена налоговой проверки в регионах

За 500 тыс. рублей налоговики согласны закрыть глаза на нарушения, выявленные при выездной. Такую сумму запросил замначальника МИФНС № 24 по Ростовской области у руководителя строительной фирмы.

На днях чиновника задержали, задержан и посредник, который участвовал в передаче взятки. На инспектора завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника, совершенное в крупном размере). Максимальный срок по этой статье — 12 лет тюрьмы с выплатой штрафа.

Сейчас подельники под домашним арестом. Идет расследование.

Информация предоставлена управлением Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Как снизить риски выездной проверки.

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