ИП, вот что нельзя делать с ИП

ИП нельзя продать полностью как бизнес. Предприниматель может продать имущество, остатки товара, сырье, материалы и прочее. Покупатель, если он намерен дальше вести бизнес, должен быть зарегистрирован как ИП или ООО. Документы, где фигурирует имя предпринимателя-продавца (лицензии, разрешения, согласования, договоры и др.), придется переоформить на нового собственника, а это не всегда просто.

ИП нельзя переименовать. Изменения в наименовании ИП допускаются, только если изменились паспортные данные самого физического лица. Например, при смене фамилии в браке. А просто так назваться другим именем или придумать звучный псевдоним/название нельзя. Можно зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания, который использовать в рекламе, но в официальных документах ИП все равно будет фигурировать под полным именем физического лица.

Нельзя одновременно зарегистрировать два и более ИП. Регистрация предпринимателя осуществляется на его ИНН физлица, который не меняется за всю жизнь, независимо от смены имени. Если вы действующий предприниматель, налоговики это сразу увидят, поэтому в открытии нового ИП откажут. Хотите иметь несколько несвязанных бизнесов, тогда регистрируйте компании, только надо остановиться на числе 10, после этого учредитель признается массовым.

ИП нельзя передать или получить в аренду. Это равносильно аренде паспорта или трудовой книжки. Предложения такие в интернете есть, причем, стараются убедить, что здесь все в рамках закона: покажут копии или оригиналы свидетельства о регистрации ИП, выпишут доверенность и даже подпишут договор о совместной деятельности. Вот только такой договор вправе заключать коммерческие субъекты, а не физлица, поэтому юридической силы он не имеет. Все, что вы заработаете, будет принадлежать «арендодателю», пытаться что-то доказать можно только через суд.

Короткий обзор подготовил канал @delobeznadega

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