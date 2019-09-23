Как прогулять из-за непогоды, чтобы не уволили

За прогул без уважительной причины могут уволить. Непогода — причина уважительная, если выполнено несколько условий.

Работник одной компании отдыхал в выходные за городом, там начался сильнейший снегопад, и в понедельник утром мужчина на работу не вышел.

Начальство уволило его за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины (подп. «а» п. 6 ч. 1 статьи 81 ТК РФ). А работник пошел в суд и доказал, что это незаконно (Определение ВС от 12.08.2019 № 5-КГ19-98).

Сначала суд первой и апелляционной инстанций все-таки оправдали руководство. Мол, работник должен был проявить должною осмотрительность и добросовестность, он виноват в том, что не вернулся заранее, до снегопада. Но Верховный суд сказал, что коллеги не приняли во внимание важные обстоятельства:

• возможность работника выехать из деревни другим способом, в том числе на общественном транспорте;

• какие действия предпринимал работник, чтобы попасть на работу;

• был ли предупрежден его руководитель о том, что он будет отсутствовать на работе в понедельник;

• были ли в полной мере учтены работодателем тяжесть проступка работника и обстоятельства, при которых он совершен;

• каким было предшествующее поведение работника, были ли у него прогулы.

Тут выяснилось, что работник предупредил о проблемах с выездом по смс, при этом работник вызвал и оплатил трактор для расчистки дороги в деревне. До этого случая работник не допускал прогулов и не имел других дисциплинарных взысканий, а напротив получал благодарности.

Также судьи отметили, что непогоду можно считать уважительной причиной для вынужденного невыхода на работу.

Вообще, Трудовой кодекс не определяет список уважительных причин отсутствия на рабочем месте. Роструд в Письме от 31.10.2008 № 5916-ТЗ указал, что работодатель самостоятельно решает, является причина отсутствия работника на работе уважительной или нет. При этом, как показывает законодательство и судебная практиках, некоторые причины должны признать уважительными.

В частности, нельзя считать прогулом отсутствие на работе по причине: • болезни самого работника (если нет больничного листа, затребовать справку о факте обращения за медицинской помощью);

• болезни его ребенка или близких родственников;

• сдачи крови и ее компонентов, проведение связанного с этим медицинского осмотра в рабочее время (ч. 1 статьи 186 ТК РФ);

• отсутствие возможности попасть на работу после отпуска из-за отсутствия билетов или других причин при условии уведомления работодателя (Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2012 № 69-В12-1);

• наступления даты очередного отпуска по утвержденному в организации графику;

• призыва на военные сборы (ч. 1 статья 170 ТК РФ).