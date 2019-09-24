115-ФЗ станет еще более кошмарным

Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.

1. Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

2. Руководители будут обязаны принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Про меры, которые предлагается применять к предупреждению легализации, читайте в блоге. Предлагается привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом якобы преступным путем. За это штраф в трехкратном размере, но не меньше 1 млн руб или приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.