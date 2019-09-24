С 1 октября бухгалтерам поднимут зарплату

С октября оплату труда бюджетников федерального уровня проиндексируют на 4,3 процента, пишет «Российская газета».
Под повышение подпадают инспекторы отделов кадров, юристы, бухгалтеры и иные работники, которые трудоустроены в казенных, бюджетных и автономных организациях.
Региональным и муниципальным организациям Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала рекомендации тоже повысить зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента или выше.
Напомним, что государство планирует еще поднимать зарплаты чиновникам, но для этого часть из них придется сократить. Напомним, что в будущем году многих сотрудников бюджетной сферы ждет кадровая реформа, которая приведет к существенному сокращению штата. Подробнее об этом читайте здесь.