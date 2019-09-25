Банки задушили обнальный бизнес

Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.

Объемы сомнительных транзитных операций повышенного риска — в 1,6 раза.

Структура операций по обналичиванию денег в банковском секторе в первом полугодии, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

По итогам первого полугодия 2019 года в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, также как в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).

ЦБ, не подскажите точно, сколько полегло невинно заблокированных?

115-ФЗ будет еще жестче.