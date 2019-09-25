Программу, в которой работает Соцстрах, признали орудием преступления

Лефортовский суд Москвы наложил арест на компьютерную программу «Соцстрах», пишет газета «Коммерсантъ».

Решение принято впервые в истории российского судопроизводства по ходатайству следователя ФСБ, занимающегося уголовным делом бывшего заместителя председателя ФСС Сергея Ковалевского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд признал компьютерную программу орудием преступления.

Следствие считает, что Ковалевский зарегистрировал права на использование созданной им компьютерной программы, внедрил ее в ФСС и получил вознаграждение. Тем самым он причинил крупный ущерб фонду, который признан потерпевшим по делу.

Ковалевский считается большим специалистом в области создания информационных систем. Он также разрабатывал компьютерные системы для налоговой службы и правительства Москвы. Из ФСС Ковалевский уволился в 2010 году по требованию Генпрокуратуры, выявившей нарушения в ФСС. Тогда же ФСБ возбудила против него уголовное дело.