Как неотделимые улучшения в арендованные ОС влияют на налог на прибыль

Арендатор (дочерняя фирма) с согласия арендодателя (материнской фирмы) произвела неотделимые улучшения арендованного имущества. При этом по договору арендодатель не обязан возмещать стоимость этих вложений, то есть ему они достаются безвозмездно.

Что с налогом на прибыль? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/66443 от 29.08.2019.

Стоимость капвложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, не учитывается в составе облагаемых доходов у арендодателя при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Вместе с тем капвложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом.

При этом капвложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов ОС или для капвложений в указанные объекты в соответствии с классификацией основных средств.

В этой связи если стоимость капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором с согласия арендодателя, не подлежит возмещению арендодателем, то такие капвложения не амортизируются у арендодателя.

После истечения срока договора аренды либо расторжения договора аренды у собственника имущества (арендодателя) отсутствуют основания для повторной классификации и учета доходов, ранее определенных как доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль.