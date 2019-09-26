За что запрещено снижать зарплату работнику

Даже тем работникам, кто проходит испытательный срок, оклад нужно выплачивать в полном объеме. Уменьшать зарплату, к примеру выдавать только 60% от оклада, нельзя.

Вывод вроде не новый. Но работодатели продолжают нарушать это требование, а работники успешно выигрывают суды. Свежее решение — определение Верховного суда РФ от 19.08.19 № 18-КГ19-77.

Суд первой инстанции поддержал компанию. Условие об урезанной зарплате было указано в трудовом договоре, раз работник его подписал, то он на него согласился.

Однако коллегия Верховного суда РФ смотрела на спор по-другому. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (ч. 3 ст. 70 ТК РФ). Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности. Условия, которые противоречат установленным гарантиям, не применяются, даже если прописаны в трудовом договоре.

Вот, какими опасными могут быть ошибки в кадровых документах. Составляйте их правильно.