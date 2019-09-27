Список арбитражки по налогу на имущество,если путаете движимое/недвижимое

Проблема определения движимого или недвижимого имущества пока так и не решена на законодательном уровне. Поэтому судебные споры по этому вопросу не утихают. ФНС собрала выгодные ей решения в одно письмо (№БС-4-21/17216@ от 28.08.2019) и отправила в нижестоящие инспекции.

Кроме перечисления самих судебных дел, инспекциям даны рекомендации по критериям для отнесения объектов имущества к недвижимости (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и иных объектов, относящихся к недвижимости в силу прямого указания федерального закона: земельные участки, жилые помещения и т.п.), вытекающие из положений пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации:

наличие прочной связи объекта с землей (например, сооружение объекта на монолитном железобетонном фундаменте, функциональное или технологическое соединение этого объекта с другими объектами подземными коммуникациями (кабельными электролиниями, проложенными в подземных траншеях и т.п.));

перемещение объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению (в т.ч. способность объекта выступать в гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав (в отличие от объектов, выполняющих исключительно обслуживающую (вспомогательную) функцию по отношению к объектам недвижимости, включая земельные участки, здания, сооружения); наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут быть использованы в экономической деятельности независимо от земельного участка, на котором он находится, и других находящихся на общем земельном участке объектов недвижимости).