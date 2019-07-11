Верховный суд решил, может ли движимое имущество быть недвижимостью

Верховный суд впервые выступил против переквалификации движимого имущества в недвижимое.

10 июля Экономическая коллегия ВС отправила дело № А05-879/2018 на пересмотр, пишет Право.ru.

Инспекция по итогам проверки доначислила ЗАО «Лесозавод 25» 11 млн налогов за недвижимость. Это произошло из-за того, что налоговики квалифицировали цех древесных гранул как недвижимость, ведь без цеха оборудование не может функционировать и нельзя отделить его от цеха без ущерба. Завод считал, что оборудование движимое, пусть даже оно смонтировано.

Первые три инстанции ЗАО проиграло и только ВС отказался принять сторону налоговиков. Заявитель посчитал, что суды не учли одно из разъяснений ФНС: технологическое оборудование промышленных предприятий, установленное на фундаменте, нельзя считать недвижимостью. А цех древесных гранул можно демонтировать без ущерба для его эксплуатационных качеств и всех технологических функций.

Что относить к недвижимому имуществу, определяет Гражданский кодекс. Но определение размыто, что приводит к спорам налоговиков и бизнеса, пишут «Ведомости». С 2019 года налог на движимое имущество отменен и организации столкнулся с проблемой — налоговики начали переквалифицировать оборудование в недвижимое имущество и ретроспективно облагать промышленные компании налогом, убирая льготы по движимому имуществу, действующие с 2013 года. Иногда это касается до половины оборудования, жаловалась ассоциация «Русская сталь».

Минэкономразвития пыталось навести порядок и предложило поправки в Гражданский кодекс, в том числе новое определение недвижимости. В октябре 2018 г. законопроект был внесен в правительство, но пока проходит внутриведомственное согласование. При этом сам проект разрабатывается не для разрешения проблем, связанных с налоговыми проблемами, а для уточнения критериев разграничения движимых и недвижимых вещей, говорит представитель министерства.

Критериев нет, на практике — полный хаос, говорят эксперты. Например, налоговики и нижестоящие суды ориентировались в том числе на критерий технологической связанности, но Гражданским кодексом он не предусмотрен. Фактически, по логике инспекции, получалось, что любое оборудование, которое стоит на твердом фундаменте и не может быть перенесено, относится к недвижимому имуществу и должно облагаться налогом.

Мотивировочного решения Верховного суда пока нет. Но если бы он полностью поддержал компанию, то не направил бы дело на новое рассмотрение, предупреждают эксперты. На практике же суд признал право налоговых органов определять грань между недвижимым и движимым имуществом, предупреждает он, споры будут продолжаться.