Нужна ли онлайн-касса, если деньги вносят через операционистку

Вопросы по контрольно-кассовой технике никак не иссякнут в Красном уголке бухгалтера. И даже в выходные дни участники группы продолжают спорить друг с другом и давать советы.

О том, надо ли применять ККТ в этих двух случаях, спросила Марина:

«Физлицо приходит в банк ногами и по реквизитам предприятия оплачивает на расчетный счёт. Через приложение в телефоне (например Сбербанк онлайн) сидя дома также по реквизитам переводит на расч счёт предприятия. В обоих случаях нужна ККМ?

Увы, нужна, объяснили ей в группе. И попытки некоторых бухгалтеров заявить о том, что если физик платил через операционистку в банке, то ККТ не нужна, были пресечены на корню. Не применять кассовую технику в таком случае можно было только до 1 июля.

«Такая ситуация существовала до 01.07.2019 года. Сейчас однозначно ККТ.», — поставила точку Ирина.

Если вы сомневаетесь, нужно или не нужно применять контрольно-кассовую технику,загляните в нашу статью «Когда надо или не надо применять онлайн-кассы: таблица по непростым ситуациям».