Командировку можно прервать на время отпуска сотрудника

Работник организации, находясь в длительной командировке в другом городе, потребовал оформить ему ежегодный оплачиваемый отпуск в период командировки. Ситуация осложняется тем что сотрудник — льготник который по ТК имеет право уйти в отпуск в любой момент.

Как быть работодателю?

Соответственно, работник не может быть в командировке и в отпуске одновременно, отмечает Минтруд в письме № 14-2/В-726 от 10.09.2019.

Трудовое законодательство не запрещает направлять работника в длительную командировку и предоставлять ежегодный отпуск без временного промежутка между командировками.

Поэтому если время ежегодного отпуска по утвержденному графику выпало на второй месяц пребывания в длительной командировке либо работник написал заявление на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в рамках части четвертой статьи 123 ТК, то работник должен быть направлен в две командировки: одну — до отпуска, а другую — после него.