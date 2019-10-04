Что интересного мы знаем про Антона Дроздова из ПФР, который сегодня празднует ДР

Председатель правления Пенсионного фонда Дроздов Антон Викторович сегодня отмечает день рождения. 55 лет! Поздравляем!
Антон Викторович — руководитель ПФР, который дольше всех занимает свой пост, 12 год пошел. Дроздов начинал карьеру в Минфине СССР, награжден «Орденом почета» и званием «Заслуженный экономист РФ».
Это при нем отменили ЕСН и льготные ставки для малого бизнеса. При нем пенсионные взносы теперь администрирует не ПФР, а могучая ФНС. При нем фонд строил дворцы для своих отделений, а заместитель брал взятки.
Мы хорошо помним, с какой болью фонд отрывал кусок полномочий, еще бы, ведь им перекрыли возможность заработать на проверках. Но мы очень надеемся, что оцифровка трудовых книжек станет началом второй молодости пенсионного фонда (простите за каламбур!). Перезагрузкой службы, которую мы бы хотели видеть крутой (и существующей!) во времена своей предстоящей пенсии.
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