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Зампред ПФР, уличенный во взятке, уволен в связи с утратой доверия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителем председателя правления ПФР Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

В ПФР пояснили, что увольнение зампреда не отразилось на работе фонда. «В настоящее время идут плановые проверки в соответствии с программами внутреннего контроля и внутреннего аудита», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы фонда.

Напомним, Иванов был задержан 10 июля, ему вменяется получение взятки в 4,4 млн руб. при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник при задержании написал явку с повинной; он полностью признает вину и согласен сотрудничать со следствием.

За что арестовали зам.председателя ПФР Иванова

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