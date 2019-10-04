Как снизить штраф, если забыл сдать СЗВ-М

Отчет по форме СЗВ-М — как кость в горле бухгалтера. Составить его нетрудно. Основная трудность — не забыть его отправить. Ведь делать это надо каждый месяц. Кажется, только вчера сдал отчет, не успеешь оглянуться — а уже подошел срок сдачи следующего. И так по кругу из месяца в месяц.
Не удивительно, что иногда даже самые ответственные бухгалтеры могут закрутиться и забыть про СЗВ-М.
Примерно такая история произошла с участницей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. Отчет за август был составлен и даже якобы отправлен. Но как выяснилось позже, отправка не состоялась. Что-то пошло не так, интернет заглючил, отчет остался в неотправленном виде, а бухгалтер, по привычке делая все на автоматизме, не проконтролировал этот процесс.
Когда выдалось свободное время, бухгалтер открыл программу отправки отчетности и обнаружил пренеприятный сюрприз.
В СЗВ-М фигурируют 13 человек, значит штраф за позднюю сдачу составит 6500 рублей. Обидно...
Между тем коллеги в «КУБе» делятся советами из личного опыта по снижению штрафа.
Вот действенный «рецепт»:
Ждёте требование ПФР. Не платите. В картотеке арбитражных дел отслеживаете, когда ПФР потребует от суда судебный приказ на уплату. Отзываете судебный приказ. Ждёте суда в обычном порядке. Подаёте ходатайство о снижении в 10 раз. Всегда работает, пошлина 2000.Как выяснилось в ходе обсуждения этого поста, многие коллеги становились жертвами своей забывчивости. Бухгалтеры не любят СЗВ-М вовсе не за сложность его составления (ничего сложного в нем нет), а за периодичность сдачи.
А вы когда-нибудь получали штраф за опоздание со сдачей СЗВ-М?
Напомним, сейчас штраф за СЗВ-М накладывают через суд. Но суды и так перегружены. Недавно Минтруд начал подготовку нормативного акта, который внесет поправки в порядок наложения штрафов за СЗВ-М. Текст проекта пока не опубликован. Как только текст разместят, мы расскажем вам о новой задумке Минтруда.
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