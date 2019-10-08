Страховые сливают информацию мошенникам сразу после выплаты компенсации за ДТП

РЕСО страхование после того, как делает выплату, в этот же день сливает информацию мошенникам, жалуется читатель канала «Трехлитровая банка».

История следующая. Мужчина 63 лет получил выплату по страховке в размере 150 тыс. рублей. В тот же день ему позвонили мошенники, и представившись сотрудниками пенсионного фонда, вытянули все деньги обманным путем. Мужчине сказали, что по его заявлению на повышение пенсии принято одобрительное решение. Тут подписчик делает утверждение, что у страховой, мошенников и ПФР — тесная связь, ведь мужчина действительно писал заявление на повышение пенсии, так как работал не в России, а в другой стране бывшего СССР.

Звонящие убедили, что ему положена дополнительная пенсия за предыдущие месяцы, это-то и ослепило бдительность, мужчина сам назвал данные двух своих дебетовых карт (банка ВТБ и Совкомбанка). С карточек сняли все деньги. Автор сообщения рекомендует быть осторожными тех, кто ожидает выплат от страховых на ДТП, где они признаны пострадавшими.

Как бы ни была в действительности организована преступная схема мошенников, мы рекомендуем регулярно напоминать пожилым родственникам, что нельзя разглашать CCV карты и пароль, пришедший на телефон. Вчера стало известно о том, что мошенники украли 9 млн с карт двух пенсионерок.