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Банки придумали, как обхитрить запреты ЦБ

Банки нашли лазейку в указаниях ЦБ, обязывающих их рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заёмщика перед выдачей ему кредита, пишут авторы канала «Жирные коты».

Правило работает с 1 октября: ЦБ сказал учитывать для расчета данные бюро кредитных историй. Однако регулятор не указал, в какие именно БКИ надо обращаться и сколько бюро запрашивать. Поэтому некоторые банки используют простую и эффективную схему: обращаются с запросом в мелкое региональное бюро, получают ответ, что у клиента нет кредитов, и радостно выдают кредиты. Поскольку конкретизации этой процедуры в указаниях ЦБ не прописано, юридически подобная практика не может считаться нарушением.

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