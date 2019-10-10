Список имущества раздуют, чтобы банки не смогли бегать от налога

Депутаты предлагают расширить список недвижимости, облагаемой налогом на имущество.

В настоящее время налогом облагается только имущество, которое учитывается на балансе в качестве объектов основных средств (за исключением недвижимости, облагаемой налогом от кадастровой стоимости). Во внесенном в Госдуму законопроекте авторы предлагают исключить слова «основные средства» под тем предлогом, что банки не платят налог с той части имущества, которое получено в качестве отступных, залогов и прочего. Порядок ведения бухгалтерского учета кредитных организаций не относит такие активы к основным средствам.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такой порядок ведения бухучета финансовых организаций не содержит каких-либо временных ограничений применительно к учету объектов имущества, что позволяет вышеуказанным организациям формально уходить от налога на имущество организаций.

Авторы проекта полагают, что такие обстоятельства допускают необоснованную выгоду по налогу на имущество организаций в отношении объектов имущества финансовых организаций, что ставит в неравные условия налогообложение иных налогоплательщиков.

Надо заметить, что депутаты несколько опоздали со своим проектом. Поскольку недавно принятый закон 325-ФЗ отнес к облагаемому налогом от кадастровой стоимости фактически всю недвижимость. А значит факт отнесения её к основным средствам уже никакой роли играть не будет. Впрочем, Минфин утверждает, что поправки в статью 378.2 НК просто не так поняли.