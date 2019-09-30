Успокойтесь — налог на имущество не вырастет. Но это не точно

Минфин заявляет, что все не так поняли поправки по налогу на имущество.

Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за новых поправок в Налоговый кодекс. Перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым.

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости с торговых центров, офисно-деловых зданий и принадлежащих ему жилых домов, напоминают «Ведомости». Новым законом в список добавляются «иные объекты».

Дословно новый пункт выглядит так:

4) иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не предусмотренные в подпунктах 1 — 3 настоящего пункта;

Глава 32 НК — это глава о налоге на имущество физических лиц. И физлица действительно платят налог с любой зарегистрированной на них недвижимости, независимо от того, что это за объект.

Внесенные изменения дают возможность облагать налогом по кадастровой стоимости склады, промышленные здания, теплицы, коровники и т.п. предупреждают эксперты. Собственники промышленных объектов могут вовсе не справиться с уплатой налога на имущество. Кроме того, у них возникнут дополнительные издержки на оспаривание кадастровой стоимости, которая зачастую сильно завышена.

Банкам тоже придется раскошелиться — налогом будет облагаться и недвижимость, которая попадает к ним как залог или отступные по кредитам. На это указывал Совет Федерации, однако закон все равно был сенаторами одобрен.

Опасения бизнеса излишни, успокаивает Минфин. Не было идеи взимать налог со всей недвижимости организаций по кадастровой стоимости, объясняет замминистра финансов Илья Трунин, смысл нормы — если налог на имущество человека рассчитывался по кадастровой стоимости, то при передаче имущества компании этот принцип не меняется. То же самое касается и недостроенных объектов, отмечает он.

Однако эксперты не верят Минфину. Нет никаких гарантий, что налоговики на местах прочтут закон не так, как он написан, а как разъясняет министерство. Письма Минфина не нормативные акты и не обязательны даже для налоговых органов, не говоря уже о судах.

Если закон не исправят, то со следующего года у многих организаций налог вырастет в несколько раз. При том, что в некоторых регионах (например, в Москве) и так с 1 января 2020 года начнет действовать максимальная ставка налога, исчисляемая от кадастровой стоимости — 2%.