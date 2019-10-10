Работодатели стали отказывать в приеме на работу людям с долгами

Люди жалуются на сложность устроиться на работу. Новым ограничительным фактором стала привычка компаний тщательно проверять кредитную историю кандидатов на вакансию. Одним из препятствий для трудоустройства может стать даже задолженность за услуги ЖКХ, передает телеканал «Москва 24».

Речь идет о ситуации, когда по делу о задолженности за ЖКУ уже есть судебное решение. В одном из таких случаев жительница Москвы, накопившая долг перед коммунальщиками в размере 160 тыс. рублей, не может устроиться на постоянную работу. Банковский счет женщины арестован судебными приставами, а карты заблокированы. Для разблокировки ей требуется справка из бухгалтерии работодателя. По словам москвички, уже двое нанимателей отказали ей в трудоустройстве после обращения за такой справкой. Профиль компаний в сюжете не упоминается, но сообщается, что ранее женщина работала няней и помощницей по хозяйству.

Препятствием к трудоустройству часто становится плохая кредитная история кандидата и даже наличие у него большого количества открытых займов. Компании не хотят связываться с такими кандидатами, потому что их работоспособность снижается из-за повышенной тревожности. Тут вспоминается недавний пост в Красном уголке бухгалтера, где кандидата попросили указать слишком личную информацию о себе.