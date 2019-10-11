Силовики задержали женщину, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики предполагают, что по поддельным платежным поручениям, а также через однодневки, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Общая сумма, выведенных за пределы страны средств с 2015 по 2018 годы, могла превысить миллиард рублей.
Организатором считают женщину 34 лет, которой предъявлено обвинение и выдана подписка о невыезде.
Расследование уголовного дела еще продолжается. Одновременно с задержанием, силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.
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