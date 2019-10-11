Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

Старые санитарные правила и нормы (СанПиН) следует отменять только выборочно, поскольку многие из них имеют серьезное экспертное обоснование.

Об этом заявила ТАСС в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова, комментируя разработанные Роспотребнадзором новые правила для ресторанов.

Она объяснила, что есть нормы, которые не учитывают те технологические изменения и их надо убрать, но есть и те нормы, которые должны остаться в СанПиНах.

В частности, норма о высоте омлета в 3 см в действительности имеет под собой экспертные обоснования.

«Мы, когда начали разбираться с этим вопросом, выяснили, что если омлет будет меньше 3 см, то он будет жестким, и дети в детских садах его отказываются есть. А если он больше 3 см, то есть большая угроза сальмонеллеза, поскольку [яйцо] не полностью пропекается, и погибают не все бактерии», — сказала Дыбова.

В то же время многоступенчатые правила о мытье яиц в отдельном помещении явно устарели, и обеззараживания можно добиться намного проще с помощью современных моющих средств, отметила замглавы ТПП.

Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор подготовил проект методических рекомендаций к организации общественного питания и иллюстрированного пособия по пищевой безопасности. В них остались положения, которые критиковало бизнес-сообщество. В частности, в документах прописано, как правильно мыть яйца: в отдельном помещении, при наличии бактерицидной установки и строго по вывешенной на рабочем месте инструкции — в определенном порядке замачивая их в нескольких емкостях. Или правило, как готовить омлет, — слоем не более 3 см и запекать 8-10 минут при температуре 180-200 градусов.