Клерк.Ру

Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Роспотребнадзор подготовил Методические рекомендации к организации общественного питания населения и иллюстрированное Пособия по пищевой безопасности в общественном питании.

Оба документа, с которыми ознакомились «Ведомости», во многом дублируют друг друга и существующие СанПиНы, содержат требования к общепиту: к размещению, содержанию и устройству заведений, инвентарю, таре и посуде, транспортировке и хранению продуктов, условиям работы, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала, а также к изготовлению пищи.

Самые одиозные нормы, над которыми смеялись представители бизнес-сообщества, в этих документах остались. Например, как правильно мыть яйца: в отдельном помещении, при наличии бактерицидной установки, строго по инструкции, вывешенной на рабочем месте; в определенном порядке замачивая их в нескольких емкостях — сперва в горячей воде с добавлением кальцинированной соды, затем в горячей воде с добавлением 0,5%-ного раствора хлорамина, с ополаскиванием проточной водой и выкладыванием в промаркированную посуду.

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Или как нужно готовить омлеты — слоем не более 3 см и запекать 8–10 минут при температуре 180–200 градусов; или что сырые овощи и зелень перед использованием следует выдерживать в 3%-ном растворе уксуса или в 10%-ном растворе поваренной соли.

Есть иллюстрации, как правильно мыть столовую посуду руками, каких именно животных и насекомых не должно быть на предприятии, как определять готовность мяса — по бесцветному соку в месте прокола или по серому цвету на разрезе рекомендованной температурой в 90 градусов.

Представитель Роспотребнадзора утверждает, что это всего лишь рекомендации и они не будут обязательными. А новый СанПин еще не разработан. Однако рестораторы опасаются, что проверяющие на местах воспримут эти рекомендации как обязательные требования.

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