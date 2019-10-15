Годится ли кассовый чек в качестве подтверждения расхода

Расходы в целях налога на прибыль надо подтверждать документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Обязательные реквизиты первичного учетного документа перечислены в законе о бухучете. Это:
· наименование документа;
· дата составления документа;
· наименование экономического субъекта, составившего документ
· содержание факта хозяйственной жизни;
· величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
· наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события.
Кассовый чек — первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением ККТ в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении ККТ.
Таким образом, кассовый чек подтверждает факт расчетов, но не является документом, обосновывающим экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/74934 от 30.09.2019.
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