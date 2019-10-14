С продажи земли затребуют налог, даже если вы владели ею десятки лет

Гражданин купил земельный участок за 3 млн. рублей, владел им много лет и продал его за 8 280 000 рублей. Налог с суммы продажи он не платил, потому что срок владения более 5 лет.

Но не тут-то было. Налоговики потребовали задекларировать доход и уплатить более 1 млн. руб. НДФЛ и около 78 тыс. рублей пеней. Все дело в том, что незадолго до продажи владелец разделил участок на части.

Порядок исчисления срока владения вновь образованными земельными участками при исчислении налоговой базы по НДФЛ стал предметом разбирательства в Центральном аппарате ФНС, куда обратился собственник.

Позиция налоговиков такова: Поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, которым присваиваются новые кадастровые номера, а данный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при таком разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты НДФЛ следует исчислять с даты регистрации вновь образованных земельных участков в ЕГРН.

Мнение налогоплательщика: Отключить рекламу Возникновение новых объектов недвижимости в результате раздела одного земельного участка на несколько, и, как следствие, присвоение им новых кадастровых номеров не определяет порядок исчисления срока владения вновь образованными земельными участками.

Согласно пункту 1 статьи 11.4 Земельного кодекса при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.

Таким образом фактически земля все та же, но после деления ее на части по документам это уже новый объект и срок владения надо исчислять с нуля.