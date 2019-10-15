Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки

lumi-irk @понаехавший ТутФилиалы всех банков имеют разный БИКВот только ВТБ и Альфа, про остальные не знаю... Отменят банковский роуминг

petersmirnov Михаил, вы правда молодец! А что сейчас происходит в итоге с Пегасом? Вы с директором держите свя... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

mityai Неважно как назовешь некий стандарт, по которому вещь должна определяться. Важно, чтобы он был и ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности Таки верно. Но наверное регулирование высоты омлета, никак не связано с запретом мыть половую тря... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Не ходите в общепит тогда. Никто и никогда не будет там работать по только по регламентам. Потому... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

mityai Т.е. в центре условного города макчикен будет из курицы, а на окраинах из рыбы, все верно? И вес ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Хм, отгородить ширмой кусок помещения с мойкой и использовать его только для мытья яиц? Шикарно )... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Как готовить омлет, поваров учат. И учат профессионалы этого дела, а не чиновники.И высота омлета... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

alex1995 Ну наконец-то! Сбербанк вообще охренел, проводит платежи с соседнего села через сибирский банк сб... Банкам запретят взимать с физлиц завышенные комиссии

VikaV2193 Значит согласны, что без ГОСТа можно обойтись! Вот, наверное Вам удивительно что, фирма сама спр... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Женская логика Проще сказать какой высоты должен быть омлет, чем объяснить зависимость внутренней температуры ом... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Женская логика Что сложного поставить надежную ширму и разделить помещение на два? Главное, чтобы брызги с грязь... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина Я лично в мойке не мою яйца и рыбу, мне это даже в голову не придет))). Я все мою в посуде. Яйца ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности А ну брысь отсюда. Даже в таком коротком комменте ухитрились выставить себя как обычно. Макдак эт... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

mityai Конечно! А ПДД, чтобы штрафовать автомобилистов, а УК вообще чтобы штрафовать и кошмарить всех гр... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Максим Поздняков надеюсь пацану то этому перепадет хоть что то, а то совсем лица на нем нет..... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

mityai Конечно можно предположить, что создана некая универсальная и обязательная к исполнению технологи... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Класс! А СанПины зачем существуют, не знаете? Для того, чтобы штрафы собирать, да? ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Регулирующие высоту омлета и мойку яиц? Не верю. Примеры приведете?... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

msneg Вот, кстати, про КТС тут все подробно расписано: Как вывести деньги с заблокированного расчетного... Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки

Vladymir_Bogatyrev При чём здесь народ СанПин писан для предприятий которые обслуживают и кормят этот народ.... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Vicugna pacos Откуда они взяли такие цифры? или новость ради лишней рекламы бесполезного "сервиса" З... ФНС опровергла регистрацию сотен фирм в резиновой хрущевке

Над.К Странные у вас сравнения. Скажите, сколько у нас в стране останется точек общепита, если все буду... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Женская логика Так по нам она ж не ножками перемещается. А при перемещении воздушных масс. Чем больше грязного м... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К А что такого в общепите без БУ? Или вы считаете бухучетом калькуляции и товарный учет? :) Предста... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Vladymir_Bogatyrev А при чём здесь надо не надо. Общепит без БУ, ещё не встречал, ну не берём уличную торговлю. Вы в... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Михаил Жуховицкий Полностью поддерживаю! Нальщики тоже любят. Принес КТС, подождал чуток, бабки на счету физа. ... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

Огурец Корнишонов Вот за что я люблю банки Тиньков и МодульБанк - так это за то, что у них все происходит очень быс... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

РюмкаБезысходности И как, помог снип не допустить отравления? Где же были всемогущие госты? Всеведущие государевы лю... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов Мне, чтобы поставить дома силовую раму BodyCraft F430 + еще функционалы и рукояти для нее, силову... Каждой фирме – по фитнес-тренеру

Женская логика Буквально на днях в маршрутке слушала разговор парня, рассказывающего по телефону, как в их компа... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Andrey Kondor Комиссию отменят, если вы купите опцию за 1000 рублей, то есть если вы отправляете более 1 миллио... Сбербанк межбанковскую комиссию отменит, но не отменит