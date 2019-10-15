Клерк.Ру

Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки

Интересы 21-летнего Виталия Бурыкина, который обвиняет Тинькофф банк в краже 5 млн рублей, будет представлять адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский.

Юрист выложил совместное фото с молодым человеком на своей странице в соцсетях.

Легкую улыбку и открытый взгляд юрист сопровождает предложением к банку урегулировать все мирно. Если судить по выражению лица гендиректора «Пегаса», настроение у парня хмурое.

Новых обстоятельств дела Дмитрий Зацаринский не разлашает, пишет, что его пригласили помочь. Зато тему продолжает Михаил Жуховицкий, который эту историю начал.

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