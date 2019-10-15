Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки

@понаехавший ТутФилиалы всех банков имеют разный БИКВот только ВТБ и Альфа, про остальные не знаю...
Михаил, вы правда молодец! А что сейчас происходит в итоге с Пегасом? Вы с директором держите свя...
Неважно как назовешь некий стандарт, по которому вещь должна определяться. Важно, чтобы он был и ...
Таки верно. Но наверное регулирование высоты омлета, никак не связано с запретом мыть половую тря...
Не ходите в общепит тогда. Никто и никогда не будет там работать по только по регламентам. Потому...
Т.е. в центре условного города макчикен будет из курицы, а на окраинах из рыбы, все верно? И вес ...
Хм, отгородить ширмой кусок помещения с мойкой и использовать его только для мытья яиц? Шикарно )...
Как готовить омлет, поваров учат. И учат профессионалы этого дела, а не чиновники.И высота омлета...
Ну наконец-то! Сбербанк вообще охренел, проводит платежи с соседнего села через сибирский банк сб...
Значит согласны, что без ГОСТа можно обойтись! Вот, наверное Вам удивительно что, фирма сама спр...
Проще сказать какой высоты должен быть омлет, чем объяснить зависимость внутренней температуры ом...
Что сложного поставить надежную ширму и разделить помещение на два? Главное, чтобы брызги с грязь...
Я лично в мойке не мою яйца и рыбу, мне это даже в голову не придет))). Я все мою в посуде. Яйца ...
А ну брысь отсюда. Даже в таком коротком комменте ухитрились выставить себя как обычно. Макдак эт...
Конечно! А ПДД, чтобы штрафовать автомобилистов, а УК вообще чтобы штрафовать и кошмарить всех гр...
надеюсь пацану то этому перепадет хоть что то, а то совсем лица на нем нет.....
Конечно можно предположить, что создана некая универсальная и обязательная к исполнению технологи...
Класс! А СанПины зачем существуют, не знаете? Для того, чтобы штрафы собирать, да? ...
Регулирующие высоту омлета и мойку яиц? Не верю. Примеры приведете?...
Вот, кстати, про КТС тут все подробно расписано: Как вывести деньги с заблокированного расчетного...
Не переживайте у них свои есть.
При чём здесь народ СанПин писан для предприятий которые обслуживают и кормят этот народ....
Откуда они взяли такие цифры? или новость ради лишней рекламы бесполезного "сервиса" З...
Действительно, а почему? Неужели сделан по ГОСТу?
Странные у вас сравнения. Скажите, сколько у нас в стране останется точек общепита, если все буду...
Так по нам она ж не ножками перемещается. А при перемещении воздушных масс. Чем больше грязного м...
А что такого в общепите без БУ? Или вы считаете бухучетом калькуляции и товарный учет? :) Предста...
А при чём здесь надо не надо. Общепит без БУ, ещё не встречал, ну не берём уличную торговлю. Вы в...
Полностью поддерживаю! Нальщики тоже любят. Принес КТС, подождал чуток, бабки на счету физа. ...
Вот за что я люблю банки Тиньков и МодульБанк - так это за то, что у них все происходит очень быс...
И как, помог снип не допустить отравления? Где же были всемогущие госты? Всеведущие государевы лю...
Михаил, молодец. Держит удар!
Мне, чтобы поставить дома силовую раму BodyCraft F430 + еще функционалы и рукояти для нее, силову...
Буквально на днях в маршрутке слушала разговор парня, рассказывающего по телефону, как в их компа...
Комиссию отменят, если вы купите опцию за 1000 рублей, то есть если вы отправляете более 1 миллио...
Да там вообще прекрасно все. Журналистика во всей красе:Заголовок "Бухгалтеров начинают сокращать...