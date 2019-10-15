Опять бухгалтеры в топе самых скучных

Люди рассказали, какие профессии считают самыми неинтересными. Опрос провел Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Если смотреть на общий рейтинг, то в сумме голосов лидирует профессия охранника – 13 процентов опрошенных назвали ее самой скучной. За бухгалтера – 9 процентов голосов. Но если считать только голоса женщин, то у бухгалтера будет первое место.

Остальные опрошенные не завидуют продавцам, библиотекарям, вахтерам.

Рутинной назвали деятельность работников колл-центров, офисов, депутатов, грузчиков. 8% отметили, что скучной является любая нелюбимая или неинтересная профессия.

Женщины чаще мужчин говорили, что скучных профессий не бывает. Так сказали 15 процентов опрошенных. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 11 процентов.

В тему — история о том, как бухгалтер хотел стать укротителем львов.