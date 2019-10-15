Опять бухгалтеры в топе самых скучных

Люди рассказали, какие профессии считают самыми неинтересными. Опрос провел Исследовательский центр портала Superjob.ru.
Если смотреть на общий рейтинг, то в сумме голосов лидирует профессия охранника – 13 процентов опрошенных назвали ее самой скучной. За бухгалтера – 9 процентов голосов. Но если считать только голоса женщин, то у бухгалтера будет первое место.
Остальные опрошенные не завидуют продавцам, библиотекарям, вахтерам.
Рутинной назвали деятельность работников колл-центров, офисов, депутатов, грузчиков. 8% отметили, что скучной является любая нелюбимая или неинтересная профессия.
Женщины чаще мужчин говорили, что скучных профессий не бывает. Так сказали 15 процентов опрошенных. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 11 процентов.
В тему — история о том, как бухгалтер хотел стать укротителем львов.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).