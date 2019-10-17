ИФНС запросила все документы по 500 контрагентам. Чтобы топить баню начальнику?

Запросы документов от налоговой становятся все более странными и мало исполнимыми.

Об очередном шедевре рассказали сегодня в Красном уголке бухгалтера.

«Налоговая запросила весь документооборот за сентябрь, ссылаясь на законодательство (пункт 2 ст. 93.1 НК РФ). Весь документооборот это более 5 сотен контрагентов — перечень документов внушительный», — пожаловалась Юлия.

При этом в требовании указаны все контрагенты, с которыми работала фирма. Они перечислены через запятую аж на 10 листах.

Что делать, спрашивает автор темы? Представить такой объем документов в установленный срок, да еще в период отчетности, все равно невозможно.

Коллеги советуют Юлии не предоставлять документы, а написать запрос в налоговую, в котором спросить, какая конкретно сделка их интересует. Ведь в указанном требовании пункте ст. 93.1 НК речь идет именно о требовании документов по конкретной сделке.

«Я бы написал что сделка не конкретизирована. И не предоставлял бы. Но надо посмотреть запрос. Может там указан договор или еще что-то, что суд может расценить как конкретизацию сделки», — советует Кирилл. «Если 93.1 п.2 и сделок множество, то отписаться, что не представляется возможным ответить в соответствии с НК РФ, т.к.не указана конкретная сделка, просим указать», — вторит ему Анна.

Впрочем, предлагаются и другие варианты — просто заплатить штраф в 5 тыс.рублей и не корячиться с изготовлением копий.

Обсуждаемое требование действительно не соответствует закону. Но странность его не в этом, к незаконным требованиям уже давно привыкли. Вопрос в том, что будет налоговая делать с тысячами бумажных документов? Тратить время на поиск недобросовестных контрагентов, неделями разгребая бумажные завалы? Вряд ли это можно назвать продуктивной работой налоговых органов. А ведь начальство ФНС очень гордится своими цифровыми достижениями. И когда же им будет достаточно только электронных копий?