Как ИП кидает работников. Схема

Узнали про необычную схему мошенничества, которой уже вовсю пользуются коммерсанты.

ИП берет на работу человека, без оформления, с обещанием официального трудоустройства после испытательного срока. Зарплату собирается платить на карту, но переводить деньги ИП будет не со своего счета, а со счета своего помощника.

После завершения испытательного срока человек увольняется, потому что все обещания были пустыми, ИП либо так и не оформил, либо нашлись другие причины уволиться. Но спустя время, когда человек уже вышел и получает зарплату в другом месте, с его счета списываются деньги. На основании заочного решения по неосновательному обогащению. Если человек отменяет в суде это решение, прилетает новый иск на неосновательное обогащение, из-за ошибки в переводах. При этом исцом выступает человек, который по договору цессии получил этот долг.

Между ИП-работодателем и исцом в деле о неосновательном обогащении можно найти связь, к примеру, они могут быть учредителями одной компании.