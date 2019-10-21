Клерк.Ру

Государство не должно содержать неработающих женщин

Если уж вводить плату за ведение домашнего хозяйства, то и для работающих женщин тоже. Так считают наши читатели, принявшие участие в опросе на тему придания домохозяйкам официального статуса. За такой вариант ответа проголосовали 62 % респондентов.

Напомним, все началось с инициативы, размещенной на сайте РОИ, автор которой требует узаконить профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку, исчислением трудового стажа и выплатой зарплаты.

Затем к обсуждению этой идеи подключились депутаты и эксперты.

Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить

Четверть наших читателей заявили, что отрицательно относятся в такой идее. Нечего поощрять тунеядство!

И только 13 % клерков поддерживают это предложение, отмечая, что это нелегкий труд, и он должен быть оплачен. Государство должно помочь семьям, где жена не работает.

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