Антиотмывочный «115-ФЗ» садится на диету

Из «115-ФЗ» исключат устаревшие и неактуальные основания для отказа в проведении операций. Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ отправить под нож 27 антиотмывочных норм, которые усложняют исполнение закона, пишет «РБК».

В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить.

Участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Банкиры просят:

– не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России. Кредитные организации сталкиваются со значительными временными и трудовыми затратами на выяснение, к примеру, срока действия патента.

– ввести минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции. В некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников.

– вывести из-под действия антиотмывочного закона инвестиционных советников. Сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании. Инвестсоветники не проводят сделок или финансовых операций клиентов, а значит, могут не владеть информацией о состоянии их счетов.

– убрать из числа субъектов антиотмывочного закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни. Это соответствует рекомендациям FATF, которые предлагают применять его положения только в отношении тех страховщиков, кто осуществляет страхование жизни и иное страхование, связанное с инвестированием, отмечают в союзе.

– увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации. Действующий порог уже не учитывает среднего размера премий, выплачиваемых основной массе клиентов, например по договорам ОСАГО.

Напомним, что в январе 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала смягчить регламент, по которому должны действовать банки в случае выявления сомнительных операций клиента. В частности, предлагалось исключить устаревшие и неактуальные основания для отказа в проведении операций. Изменения в соответствующее положение ЦБ до сих пор не внесены. Банк России готов на себя взять часть функций по оценке благонадежности банковских клиентов. Регулятор разрабатывает специальную платформу, которая должна помочь банкам корректнее судить о характере операций юрлиц.