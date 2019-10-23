Клерк.Ру

Сбербанк проиграл дело в Верховном суде о блокировке счета

Верховный суд отказался рассмотреть кассационную жалобу Сбербанка на решения судов, признавших незаконными ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации.

О деле № А40-137121/18 мы писали в июне месяце, когда организация выиграла дело в АС Московского округа (постановление Ф05-8788/2019 от 24.06.2019).

Компании заблокировали «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предложили добровольно закрыть счет. Однако организация посчитала, что её лишили возможности полноценно вести предпринимательскую деятельность, поэтому подала в суд. И выиграла все три инстанции.

Во вторник, 22 октября, Верховный суд отказал Сбербанку в передаче дела в Судебную коллегию. Пока мотивировочного решения в картотеке арбитражных дел нет, есть только резолютивное.

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