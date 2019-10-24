Израйлит подал на следователей за разглашение налоговой тайны

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов.

Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.

Заявление подали в конце августа. Никакого ответа бизнесмен еще не получал.

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Напомним, дело Израйлита получило широкую огласку после использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ).