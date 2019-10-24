Полиция задержала подозреваемого в краже данных клиентов Сбербанка

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Его доставили в участок, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ.

Напомним, что мы писали об утечке данных 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Герман Греф масштаб утечки отрицал. А виновником называл одного из сотрудников банка. Сегодня стало известно о новой утечке, которую банк называл слухом.

По данным ЦБ, в первом полугодии текущего года было обнаружено 12,9 тыс. публикаций с предложениями о покупке и продаже различных баз данных. За этот же период было выявлено 18 ключевых событий в области утечек персональных данных. При этом в Центробанке подчеркивают, что источниками утечек являются не столько уполномоченные сотрудники организаций кредитно-финансовой сферы, имеющие доступ к указанным данным, сколько иные многочисленные операторы обработки персональных данных.