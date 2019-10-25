Перепишут норму о налоге на имущество организаций, возмутившую бизнес

Минфин разработал поправки в НК, основная часть которых направлена на развитие нефтегазохимического комплекса РФ.

Однако есть и одна поправка, которая касается большинства компаний. Речь идет о налоге на имущество организаций.

Минфин, как и обещал ранее, исправил кривую норму в главе 32 НК, которая была внесена Федеральным законом №325-ФЗ от 29.09.2019.

Напомним, при буквально прочтении НК в редакции вышеназванного закона можно сделать вывод, что облагаться «кадастровым налогом» теперь будет абсолютно любое имущество, независимо от того, включено ли оно в соответствующий перечень. То есть перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым.

Бизнес-сообщество всколыхнулось.

Минфин оправдывался – мол, вы все неправильно поняли. Позже чиновники фактически признали, что при принятии 325-ФЗ произошел «сбой», который в ближайшее время должен быть исправлен законодателем.

В размещенном накануне проекте предусмотрены поправки в Федеральный закон №325-ФЗ.

Предусмотрено предоставление субъектам РФ права переводить на кадастровую стоимость не любую недвижимость вне перечня, а только принадлежащие организациям объекты жилого назначения, гаражи, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения, расположенные на садовых и приусадебных участках.