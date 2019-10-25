Модульбанк: на что жалуются предприниматели

Клиенты банка жалуются на странные рассылки. Банк шлет их массово, и не фильтрует информацию, которая может быть неактуальна конкретному бизнесмену.

Люди пишут: ежедневное напоминание «заплатите налоги, заплатите налоги», даже тем организациям, которые уже заплатили, немного нервирует. Банк достает общими рассылками даже, если «у тебя оплаченный бухгалтер в банке». А на днях пришло сообщение о комиссии за перевод денег при закрытии счета. Клиенты шокированы размером: 20%.

На банки.ру у компании тоже куча плохих отзывов. В основном предприниматели жалуются, что банк чрезмерно рьяно блокирует счета, прикрываясь 115-ФЗ. А дозвониться до сотрудника-человека нереально, отвечает только электронный помощник. Прикрепленного менеджера за компанией нет, что при решении вопросов разблокировки затягивает процесс на несколько дней.

Другой предприниматель посчитал, что его ввели в заблуждение. Александр пишет:

Как ИП открыл счет в Модульбанке, и сразу наткнулся на мошенничество с их стороны уже на самом их сайте в тарифах.

На главной странице — платежи физлицам до 500тр — указано без комиссии. А когда переходишь по ссылке в полное описание тарифов, появляется уже приписочка, что не «без комиссии», а комиссия 19 р.

Это в ясном виде обман потенциальных клиентов и введение их в заблуждение, а также нарушение закона о рекламе.

Причем девочка в чате говорит, что это не их комиссия, а комиссия ЦБ 19р. Вор ржака, какая мне разница, чья это комиссия. А вот то, что обман в чистом виде — это факт.