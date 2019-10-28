Приставам запретят списывать деньги с кредитных карт

Глава думского комитета по финрынку Аксаков А.Г. в интервью РИА Новости назвал безобразием практику взысканий и арестов приставами денег на кредитных картах и депозитах должников.

В сентябре в ответ на запрос Business FM в ФССП рассказали, как происходит списание денег с карт должников.

Пристав направляет запросы в банки о наличии средств на счетах должника. При получении положительных ответов о наличии счетов пристав спустя пять дней, которые даются должнику для добровольного исполнения, выносит постановление об обращении взыскания и направляет в банки. Банк незамедлительно исполняет требование о взыскании денежных средств. Списание происходит со всех счетов должника одновременно.

Причем списание происходит и с кредитных карт, и с депозитов, жалуются в сети. Т.е. владелец карты попадает на уплату процентов банку по кредиту, в который его загнали приставы или теряет выгодные проценты по депозиту, поскольку по условиям многих договоров снимать деньги с депозитного счета до окончания срока вклада нельзя.

Сотрудников ФССП никто не обязывает уточнять, на каком именно счете находятся средства, говорят эксперты. Пристав просто выполняет свою работу. Ему написали, что есть два счета — на одном десять рублей, на другом 30 тысяч и он не будет вдаваться в подробности, какие это счета — кредитные, дебетовые или депозитные, и просто вынесет постановление.