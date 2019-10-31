Еще одна поправка для самозанятых

Старые самозанятые смогут трансформироваться в новых.

Накануне вечером Минфин опубликовал проект поправок в закон о самозанятых.

Во-первых, расширяется география применения НПД.

Полный список регионов смотрите здесь.

С 2020 года НПД будет применяться в 23 субъектах РФ.

Во-вторых, проектом исключается один пункт из перечня видов доходов, которые не признаются объектом обложения НПД.

Речь идет о п.9 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ:

доходы от деятельности, указанной в пункте 70 статьи 217 НК, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК.

Поясним, имеются в виду самозанятые, которые оказывают физлицам услуги по присмотру за детьми и пожилыми, репетиторству, по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

То есть это не те самозанятые, которые являются плательщиками НПД по Федеральному законы 422-ФЗ, а те, которые являются плательщиками НДФЛ. То была первая попытка властей вывести из тени подрабатывающих физлиц. Но особым успехом она не увенчалась. Желающих нашлось немного.

Сейчас эти самозанятые освобождены от НДФЛ, однако в 2020 году освобождение заканчивается.

Таким образом в случае принятия вышеназванного проекта, эти «первоначальные» самозанятые смогут перейти на НПД, если конечно их регион попал в список.