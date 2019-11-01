Посадили предпринимателя из списка Титова

Учредитель и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин, вернувшийся в Россию первым из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, осужден на три года колонии общего режима за хищение 10 млн рублей у ООО «МКТ». Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Преступление было совершено в 2015 году.

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года и сразу же был задержан, но потом отпущен под обязательство о явке. В августе 2019-го следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование за недостаточностью улик против Каковкина. В сентябре по ходатайству зампрокурора города расследование возобновили.

Напомним, что список Титова состоит из 16 предпринимателей, которые перебрались за границу, чтобы избежать тюрьмы. Все они называют себе невиновными. Позднее люди попросились на родину, но боялись ареста. Посредником между опальными предпринимателями и правоохранителями стал бизнес-омбудсмен.