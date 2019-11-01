Можно или нельзя удерживать из зарплаты платежи по кредиту

Ранее Минтруд в письме № 14-1/ООГ-844823 от 23.10.2018 сообщал, что удержание заработной платы по заявлению работника является неправомерным, поскольку оно не упомянуто в закрытом перечне оснований статьи 137 ТК.

Недавно разъяснения на этот счет дал Роструд в письме № ПГ/25776-6-1 от 10.10.2019

Отмечается, что в силу статьи 137 ТК удержания из зарплаты работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

— для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

— для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

— для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;

— при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Вместе с тем, вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погашения кредита, при наличии заявления работника не является удержанием по смыслу статьи 137 ТК.

В этом случае уменьшение размера зарплаты — результат волеизъявления работника распорядиться начисленной зарплатой.